Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf frischer Tat ertappt - Passant verhindert Einbruch

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Dienstag, 5. April, vereitelte ein 32-jähriger Mann im Bremerhavener Stadtteil Grünhöfe durch sein Eingreifen einen Einbruch in eine Gartenbaufirma. Gegen 21 Uhr lief der Bremerhavener die Boschstraße entlang, als er plötzlich ein ungewöhnliches Knacken vernahm. Er sah sich um und konnte einen Mann beobachten, der halb in einem Fenster hing. Nur die Füße ragten noch heraus. Sofort griff er zu seinem Handy und rief die Polizei. Als der Einbrecher bemerkte, dass er doch nicht allein ist, flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

