POL-Bremerhaven: Nach Gasaustritt: Polizei überzeugt Bewohner von Elektroherd

Weil in einem Mehrfamilienhaus im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde Gasgeruch wahrgenommen wurde, rückten am Montagabend, 04. April, Polizei und Feuerwehr aus. Am Einsatzort in der Kehdinger Straße konnte als Ursache eine geöffnete Propangasflasche ausgemacht werden. Offensichtlich hatte ein 67-jähriger Hausbewohner vergessen die Flasche wieder zu verschließen. Diese nutzte der Mann, um auf seinem antiquierten Gasherd zu kochen. Und dies, obwohl er aus Sicherheitsgründen von der Hausverwaltung bereits mehrfach einen E-Herd angeboten bekam. Die Einsatzkräfte konnten den Bremerhavener davon überzeugen, dass der Elektroherd für die Zukunft die bessere Alternative ist. Er übergab die Gasflasche noch im Beisein der Beamten an den Hausmeister.

