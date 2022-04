POL-Bremerhaven: Illegales Autorennen auf der Weserstraße - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Zeit von Mittwoch, 30. März, 16.30 Uhr, bis Freitag, 1. April, 7.50 Uhr, in Bremerhaven-Wulsdorf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster ein, gelangten so in das Haus am Vieländer Weg und durchsuchten mehrere Räume. ...

mehr