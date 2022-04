Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Zeit von Mittwoch, 30. März, 16.30 Uhr, bis Freitag, 1. April, 7.50 Uhr, in Bremerhaven-Wulsdorf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster ein, gelangten so in das Haus am Vieländer Weg und durchsuchten mehrere Räume. In einem entdeckten die Unbekannten einen Tresor und versuchten diesen aufzubrechen. Das misslang, worauf die Täter unerkannt flüchteten. Ob sie etwas gestohlen haben, wird derzeit ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0471/953-3321 entgegen.

