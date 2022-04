Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Katzen in Wohnung zurückgelassen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Freitag, 1. April, alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Bremerhavener Stadtteil Lehe die Polizei, weil sie sich um einen Nachbarn sorgten. Bereits seit mehreren Wochen hatten sie keinen Kontakt mehr zu dem 32-Jährigen. Auch den Polizeibeamten öffnete am Einsatzort in der Langen Straße niemand die Tür zur Wohnung. Der Briefkasten quoll bereits über. Folgende Ermittlung zum Verbleib der Person brachten keine Ergebnisse. Da nun nicht mehr auszuschließen war, dass der Bremerhavener sich in seiner Wohnung in einer hilflosen Lage befindet, veranlassten die Beamten eine Nottüröffnung. Die Feuerwehr rückte mit entsprechendem Gerät an und öffnete die Wohnungstür. Der Wohnungsnehmer konnte jedoch nicht angetroffen werden. Dafür aber vier verängstigte Katzen. Die Tiere saßen abgemagert und verwahrlost auf zwei Kratzbäumen. Augenscheinlich war der Mann ausgezogen und hatte die kleinen Mietzen sich selbst überlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. Die Katzen wurden im Tierheim Bremerhaven aufgenommen und versorgt.

