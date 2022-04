Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brandgefahr durch Strom-Diebstahl

Bremerhaven (ots)

Weil ihm der Strom abgestellt wurde, brachte im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde ein 40-Jähriger sich selbst sowie seine Mitmenschen in Lebensgefahr. Am Samstagmittag, 2. April, erhielt die Polizei den Hinweis, dass in der Weserstraße ein Hausbewohner augenscheinlich Strom vom Hausflur in seine Wohnung umleitet. Im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses mussten die Beamten feststellen, dass der Bremerhavener ein Verlängerungskabel an der Raumbeleuchtung des Hausflures angeschlossen und das Kabel dann ist seine Wohnung gelegt hatte. Hier schloss er mittels des Stecker-in-Stecker-Prinzips diverse Mehrfachstecker an die Zuleitung an. So versorgte er über dieses einzige Verlängerungskabel seine gesamte Wohnung mit Strom. Es war sofort ersichtlich, dass diese Konstruktion jederzeit einen Brand auslösen könnte. Der örtliche Energieversorger wurde hinzugezogen und der betroffene Stromkreis, bis zur Mängelbeseitigung, vorerst vom Netz gekommen. Den Mieter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Entziehung elektrischer Energie.

