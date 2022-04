POL-Bremerhaven: Illegales Autorennen beendet - Führerschein beschlagnahmt

Bremerhaven (ots) - Gleich mehrfach haben in Bremerhaven am gestrigen Mittwoch, 30. März, Kriminelle versucht am Telefon Bargeld und Wertgegenstände zu erbeuten. So erhielt zunächst ein 85-Jähriger einen Anruf von einer angeblichen Kriminalbeamtin. In dem Gespräch wurde der Bremerhavener aufgefordert, eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro zu zahlen, da seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. ...

mehr