POL-Bremerhaven: Hinweise auf Unfallflucht in der Innenstadt gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven bittet in einem Fall von Unfallflucht in der Bremerhavener Innenstadt um Zeugenhinweise. Der Fahrer eines VW Tiguan hatte seinen Wagen am Mittwoch, 30. März, zwischen 9.15 und 10.40 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Großen Kirche an der Prager Straße abgestellt. In dieser Zeit ist offenbar ein anderes Fahrzeug gegen das Heck des VW geprallt. Es entstanden Lackschäden außerdem verzog sich die Karosserie des Tiguans durch den Zusammenstoß. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3164 zu melden.

