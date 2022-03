POL-Bremerhaven: Stadtweite Geschwindigkeitskontrollen

Bremerhaven (ots) - Getränke und Bargeld haben Unbekannte in der Zeit von Montag, 28. März, 19 Uhr, bis Dienstag, 29. März, 10.30 Uhr, aus einem Imbisswagen in der Fußgängerzone in Bremerhaven-Mitte gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in den an der Bürgermeister-Smidt-Straße stehenden Imbisswagen und durchwühlten ...

mehr