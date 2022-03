Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Getränke und Bargeld aus Imbisswagen gestohlen

Bremerhaven (ots)

Getränke und Bargeld haben Unbekannte in der Zeit von Montag, 28. März, 19 Uhr, bis Dienstag, 29. März, 10.30 Uhr, aus einem Imbisswagen in der Fußgängerzone in Bremerhaven-Mitte gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in den an der Bürgermeister-Smidt-Straße stehenden Imbisswagen und durchwühlten sämtliche Schränke. Nachdem sie mehrere Getränkeflaschen und Bargeld erbeutet hatten, kamen sie unerkannt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3321 entgegen.

