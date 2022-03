Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

Bremerhaven (ots)

Einen Unfall mit einer verletzten Radfahrerin hat es am Dienstagmorgen, 29. März, auf der Stresemannstraße in Bremerhaven-Lehe gegeben. Die 23 Jahre alte Radfahrerin befuhr gegen 6.15 Uhr den Radweg entlang der Melchior-Schwoon-Straße in östlicher Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte sie dann die Stresemannstraße, obwohl eine entsprechende Ampelanlage für sie Rotlicht zeigte. Ein in nördlicher Richtung fahrender Pkw-Führer konnte der querenden Radfahrerin nicht ausweichen. Es kam zur Kollision, bei der sich die Frau leichte Verletzungen zuzog. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzte und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Radlerin wurde später mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Pkw und dem Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von rund 8200 Euro.

