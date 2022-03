Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannter stiehlt Schmuck und Handy - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Täter ist am vergangenen Freitag, 25. März, in ein Einfamilienhaus an der Straße Süderwürden in Bremerhaven-Geestemünde gelangt. Dort stahl er Schmuck und ein Mobiltelefon.

Nach bisherigen Erkenntnissen verrichtete eine Bewohnerin zwischen 12 und 13 Uhr Gartenarbeiten. In dieser Zeit nutzte der Täter offenbar die Gelegenheit, unbemerkt durch eine offenstehende Tür ins Haus zu gelangen. Dort nahm er die beschriebenen Gegenstände an sich und entkam unentdeckt. Als die Bewohnerin später ins Haus zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Wertgegenstände und informierte die Polizei.

Wer im betreffenden Zeitraum im Bereich Süderwürden/Herderstraße/Voßstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 zu melden.

