Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trickdieb stiehlt Geldbörse in Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Zu einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung kam es am frühen Freitagnachmittag, 25. März, in Bremerhaven-Geestemünde.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 13.30 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung eines Senioren an der Weißenburger Straße. In der Küche lenkte er den Wohnungseigentümer ab und stahl seine Geldbörse. Nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte der Bremerhavener den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei.

Der Trickdieb war circa 1,80 Meter groß, etwa 30-35 Jahre alt und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Außerdem war er bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer dunklen Jacke. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Dazu die Warnung Ihrer Polizei:

Trickdiebe an der Haustür gehen in der Regel sehr geschickt vor. Sie suchen sich ihre Opfer gezielt aus, erzeugen schnell einen vertrauenserweckenden Eindruck und nutzen dieses bei älteren Menschen schamlos aus. Dabei versuchen die Täter in der Regel einfach nur, aufgrund einer vorgetäuschten Notlage (dringendes Telefonat, Durst etc.) oder einer vorgetäuschten amtlichen/dienstlichen Eigenschaft (Behörde, Handwerker etc.) in die Wohnung zu gelangen. Lassen Sie das auf keinen Fall zu!

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette! - Lassen Sie sich bei unangekündigten Handwerker-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste. - Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind! - Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

Sind Sie sich unsicher? Dann rufen Sie sofort die Polizei unter 110. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell