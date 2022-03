Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ein Fahrrad, Werkzeug und Reifen aus Keller gestohlen

Bremerhaven (ots)

Am frühen Donnerstagabend, 24. März, musste eine Frau im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde feststellen, dass Diebe sich an ihrem Kellerverschlag zu schaffen gemacht hatten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die bisher noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen dem 22. März, 17 Uhr und dem 24. März, 17 Uhr, in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße ein. Hier öffneten sie gewaltsam die Tür zum Kellerabteil der 49-jährigen Mieterin und entwendeten ein Damenfahrrad, eine Bohrmaschine, ein Schleifwerkzeug sowie vier Autoreifen. Zeugen des Geschehens, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3321 bei der Polizei zu melden.

