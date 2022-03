Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrüger geben sich als Polizisten aus: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Mutmaßliche Trickbetrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben, haben sich am Donnerstag, 24. März, gegen 10 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in Bremerhaven-Wulsdorf verschafft. Nach ersten Erkenntnissen klingelten die Täter bei einem älteren Ehepaar an der Mörkenstraße und gaben an, einen Durchsuchungsbeschluss vollstrecken zu wollen. Angeblich gehe es um Schwarzgeld. Nachdem die Vermögensverhältnisse abgefragt wurden und festgestellt wurde, dass keine Wertgegenstände in der Wohnung waren, verließen die mutmaßlichen Betrüger das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Polizei (0471/953-4444) bittet um Hinweise. Irritierend wirkte auf das betroffene Ehepaar, dass die mutmaßlichen Täter in uniformähnlicher Kleidung auftraten und somit zunächst den Anschein echter Polizeikräfte erweckten. Die Geschädigten konnten im direkten Umfeld ihrer Wohnung jedoch keinen Streifenwagen oder ein anderes Behördenfahrzeug erkennen. Die Polizei Bremerhaven rät:

- Wenn Sie Zweifel an der Echtheit der einschreitenden Polizisten haben, rufen Sie die Notrufnummer 110 und tragen Sie Ihre Bedenken vor.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Dieser muss auf Verlangen vorgelegt werden.

- Prüfen Sie auch, ob bei einem Durchsuchungsbeschluss ein entsprechendes Schriftstück des Gerichts/der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Weitere Hinweise finden Sie auf www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell