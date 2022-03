Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchalarm: Polizei erteilt Täterin Hausverbot

Bremerhaven (ots)

Zu einem Polizeieinsatz wegen eines Einbruchs in eine Schulbibliothek kam es am Mittwochnachmittag, 23. März, in Bremerhaven-Mitte.

Schnell trafen mehrere Streifenwagenbesatzungen an der Einsatzörtlichkeit am Walter-Kolb-Weg ein und umstellten den betroffenen Gebäudeteil. Als sie gegen 16 Uhr das Gebäude betraten, ertappten sie die mutmaßliche Einbrecherin auf frischer Tat. Diese verriet sich durch ein Brummgeräusch und einen auffälligen gelb-schwarzen Pelzmantel. Offenbar hatte eine Hummel die Alarmanlage ausgelöst. Von einem zweibeinigen menschlichen Komplizen war nichts zu sehen. Vermutlich hatte sich das Tier in das Gebäude verirrt, war auf der Suche nach einem Ausgang, ist mehrmals mit voller Kraft gegen eine Fensterscheibe geflogen und hatte dabei per Bewegungsmelder den Einbruchalarm verursacht.

Die Einsatzkräfte nahmen die mutmaßliche Täterin vor Ort kurzzeitig in Gewahrsam. Da sich die Identitätsfeststellung schwierig gestaltete, sprachen die Polizeibeamten der Hummel einen Platzverweis aus und entließen sie draußen in die Freiheit.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell