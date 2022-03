POL-Bremerhaven: Mit dem E-Scooter sicher unterwegs

Bremerhaven (ots) - Einen mutmaßlichen Ladendieb hat die Polizei am Montagabend, 21. März, in der Bremerhavener Innenstadt gestellt. Der 47-jährige Mann hatte gegen 18.15 Uhr eine Parfümerie in der Oberen Bürger betreten und sich im Eingangsbereich einen Kosmetikartikel gegriffen. Ohne diesen zu bezahlen flüchtete er durch die Einkaufspassage in Richtung Ausgang. Ein Mitarbeiter der dort zuständigen ...

mehr