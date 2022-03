Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alarmanlage verhindert Einbruch - Polizei nimmt Täter fest

Bremerhaven (ots)

Eine ausgelöste Alarmanlage hat in der Nacht zum Sonnabend, 19. März, zwei Einbrecher in Bremerhaven-Wulsdorf in die Flucht geschlagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten zwei 16- und 18-Jährige gegen 2.10 Uhr die Scheibe eines Supermarktes an der Wesertraße eingeschlagen, um anschließend in die Räumlichkeit zu gelangen. Als das Duo jedoch von der ausgelösten Alarmanlage überrascht wurde, ergriff es sofort die Flucht. Ein aufmerksamer Anwohner war durch laute Geräusche auf den versuchten Einbruch aufmerksam geworden. Durch die genaue Täterbeschreibung des Zeugen und die Angaben zur Fluchtrichtung konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter in Tatortnähe stellen. Beide versteckten sich zwischen Beerensträuchern an der Käthe-Kollwitz-Straße. Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

