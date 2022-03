Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer am gestrigen Mittwoch, 16. März, in Bremerhaven-Geestemünde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Bremerhavener gegen 11.40 Uhr mit seinem Zweirad den Fahrradweg der Georgstraße in nördliche Richtung. Eine 49-jährige Autofahrerin, die die Georgstraße in nördliche Richtung befuhr, bog an der für sie grün zeigenden Ampelanlage nach rechts in die Georg-Seebeck-Straße ein. Dabei missachtete sie den vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer, der gleichzeitig bei Grünlicht ordnungsgemäß die Verlängerung des Radweges die Georg-Seebeck-Straße überquerte.

Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Pedelec-Fahrer verletzte. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

