POL-Bremerhaven: Schmuck und Geld aus Wohnung gestohlen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am gestrigen Dienstag, 15. März, in eine Wohnung im Bremerhavener Stadtteil Lehe eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Die 79-jährige Bewohnerin hatte gegen 11.30 Uhr ihre Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Krüselstraße verlassen. Als sie gegen 20 Uhr wieder zurückkehrte, stellte sie den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zutritt ins Innere. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und entkamen später unerkannt mit hochwertigem Schmuck und Bargeld. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit ermittelt. Die Polizei warnt vor dem Ankauf von Schmuck mit unbekannter Herkunft und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegen.

