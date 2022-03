Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Taschenlampenschein ruft Polizei auf den Plan

Bremerhaven (ots)

Läuft da gerade ein Einbruch ab? Dieser Gedanke kam aufmerksamen Zeugen, die am späten Dienstagabend, 15. März, die Polizei alarmierten. In einer dunklen Erdgeschosswohnung an der Goethestraße in Bremerhaven-Lehe hatten die Zeugen über längere Zeit Taschenlampenschein beobachtet. Mit zwei Streifenwagen eilten die Polizeibeamten zum Einsatzort. Auch sie konnten das Licht der Taschenlampen in der Wohnung wahrnehmen und machten sich darauf gefasst, hier Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen. Als sie vor die Wohnungstür traten, wurde diese geöffnet: Ein Mann zeigte den Beamten seinen Ausweis und konnte so belegen, dass er sich in seiner eigenen Wohnung befand. Ebenso zwei weitere Familienangehörige. Sie gaben an, dass die Wohnung aktuell ohne Strom sei, und sie sich deshalb mit Taschenlampen beholfen hätten. Da somit alles seine Ordnung hatte, konnten die Polizisten wieder abrücken. Dennoch ergeht ein Dank an die Zeugen, die ihre Beobachtungen bei der Polizei gemeldet hatten. Im Ernstfall hätte so womöglich ein Einbruch direkt aufgeklärt werden können.

