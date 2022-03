Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die nach einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Bremerhaven-Mitte Hinweise zu Tätern oder zum Tathergang geben können. In der Zeit zwischen Sonnabend, 12. März, 13 Uhr und Sonntag, 13. März, 9 Uhr, meldeten sich mehrere Fahrzeughalter bei der Polizei, um Beschädigungen durch Kratzer an ihren Autos anzuzeigen. Bisher unbekannte Täter haben die Fahrzeuge im Bereich der Kofferraumklappen und der Motorhaube beschädigt. Die Fahrzeuge waren in Parkbuchten, im Bereich der Rudloffstraße abgestellt. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

