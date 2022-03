Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei hat in der vergangenen Woche von Dienstag, 8. März, bis Donnerstag, 10. März, Schwerpunkt-Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt, zum Teil in Kooperation mit dem Zoll.

Die Einsatzkräfte überprüften im Rahmen der Kontrollen zahlreiche Fahrzeuge und Personen und nahmen Tempokontrollen vor. Zwei Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot wegen Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit rechnen. Dabei lagen die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten bei gefahrenen 96 km/h bei erlaubten 50 km/h an der Georgstraße sowie bei gefahrenen 77 km/h bei erlaubten 30 km/h an der Cherbourger Straße. Auch 24 weitere Verkehrsteilnehmer erhielten wegen Geschwindigkeitsverstößen Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Verwarnungen.

Aber nicht nur das Lasermessgerät kam zum Einsatz. So wurden bei den Kontrollen neun Personen am Steuer erwischt, die während der Fahrt ihre Mobiltelefone bedienten. Die betroffenen haben mit einem Bußgeld und einem Eintrag im Verkehrszentralregister zu rechnen. An zwölf Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte unzulässige bauliche Veränderungen fest. In einem Fall waren diese so erheblich, dass das Fahrzeug sichergestellt wurde und einem Sachverständigen vorgeführt und begutachtet werden wird. Außerdem fertigten die Beamten 6 Strafanzeigen aufgrund von Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In drei Fällen missachteten die Fahrer das für sie geltende Rotlicht und müssen jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. In einem Fahrzeug stellten die Polizisten einen verbotenen Teleskopschlagstock fest. Positiv festzuhalten ist allerdings, dass keine der Personen am Steuer unter Alkoholeinfluss stand. Bei vier Personen wurde allerdings festgestellt, dass sie ihr Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten.

Die meisten Autofahrer zeigten sich im Verlauf der Verkehrskontrolle einsichtig. Die Polizei Bremerhaven wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.

