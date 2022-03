Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen nach Kellereinbrüchen

Bremerhaven (ots)

Sechs Kellerverschläge haben unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Geestemünde aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstag, 8. März, 23 Uhr, und Mittwoch, 9.März, 18.30 Uhr, Auffälligkeiten im Bereich der Lothringer Straße bemerkt haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zum Mehrfamilienhaus. Von hier aus gelangten sie durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses an einer Zwischentür in die angrenzenden Kellerräume. Die Ermittlungen zum erlangten Diebesgut dauern derzeit an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0471/953-3321 entgegen.

