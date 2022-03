Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Wohnung eingebrochen

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter nutzten am Dienstag, 8. März, die Abwesenheit eines 23-jährigen Mannes aus, um in seine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bremerhaven-Lehe einzudringen.

Als der Bremerhavener in seine Wohnung an der Hinrich-Schmalfeldt-Straße zurückkehrte, bemerkte er, dass die Wohnungstür offenstand, und alarmierte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter zwischen 10 Uhr und 15 Uhr gewaltsam in die Wohnung ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten und Schränke nach Stehlgut. Die Diebe stahlen unter anderem Schmuck, Markenkleidung und Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei Bremerhaven ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell