Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nehmen Schmuckstücke mit

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Sonnabend, 5. März, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Stadion in Bremerhaven-Eckernfeld eingebrochen. Da sich die Tat tagsüber ereignet hat, könnten Spaziergänger etwas Auffälliges beobachtet haben. Die Polizei (0471/953-3221) bittet um Hinweise. Stattgefunden hat der Einbruch zwischen 9 Uhr und 14.15 Uhr. Das Haus, in das die Täter eindrangen, befindet sich an einem Wendeplatz in unmittelbarer Nähe einer großen Sportanlage und am Verbindungsweg zur Albert-Pfitzer-Straße. Die Einbrecher durchsuchten das Einfamilienhaus nach Wertgegenständen und nahmen unter anderem mehrere Schmuckstücke mit.

