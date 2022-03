Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Doppelter Auffahrunfall im Berufsverkehr

Bremerhaven (ots)

Gleich zweimal innerhalb von wenigen Sekunden krachte es am Montagmorgen, 7. März, in Bremerhaven-Lehe. Gegen 7.40 Uhr waren mehrere Fahrzeuge auf der Melchior-Schwoon-Straße in östlicher Richtung unterwegs. Die Fußgängerampel an der Einmündung der Werftstraße zeigte für den Verkehr auf der Melchior-Schwoon-Straße "rot", und das vorderste Fahrzeug, ein Fiat, hielt dementsprechend an. Der Fahrer eines folgenden Kleintransporters konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. Direkt im Anschluss fuhr dann auch noch ein Opel auf den Kleintransporter auf. An den drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden von geschätzt 4500 Euro. Verletzte gab es nicht. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fahrbahn in diesem Bereich feucht und rutschig, sodass die Unfallverursacher offenbar nicht achtsam genug unterwegs waren. Die Polizei fertigte entsprechende Anzeigen.

