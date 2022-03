Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto und Wohnanhänger beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bremerhaven (ots)

Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zu Donnerstag, 3. März, in Bremerhaven-Lehe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Unbekannter in einem Auto den Lotjeweg in südliche Richtung. Kurz nach der Kreuzung Lotjeweg/Schierholzweg kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten blauen VW Caddy und einem vor dem Auto abgestellten Wohnanhänger. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung, ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Fahrzeug und der Wohnanhänger beschädigt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen (0471/953-3142).

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell