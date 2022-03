Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei zieht komplett überladenen Anhänger aus dem Verkehr

Bremerhaven (ots)

Als doppelt so schwer wie erlaubt erwies sich der Pkw-Anhänger eines Autofahrers am Freitag, 4. März, auf der Rickmersstraße in Bremerhaven-Lehe. Auf einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte auf das Gespann aus einem VW Passat und einem doppelachsigen Anhänger aufmerksam. Die Reifen des Anhängers wirkten nicht nur stark beansprucht, sondern wölbten sich auch nach außen, was auf eine Überladung hindeutete. Der Anhänger war mit einem Splittgemisch beladen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde das Gespann unter anderem auf einer geeichten Fahrzeugwaage gewogen. Dabei stellte sich heraus, dass der beladene Anhänger über drei Tonnen wog - und damit doppelt so viel wie es die Anhängelast des Zugfahrzeugs zuließ. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

