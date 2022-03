Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermisste tot aufgefunden

Bremerhaven (ots)

Nachdem Ekaterina Baumann aus Bremerhaven-Wulsdorf nunmehr seit vier Wochen vermisst wurde, konnte die junge Frau am 01.03.2022 tot aufgefunden werden. Am Ende der umfangreichen Suche und der zahlreichen polizeilichen Maßnahmen steht fest, dass die 32-Jährige Opfer einer Straftat geworden ist.

Im Verlauf des 01.03.2022 wurde ein Koffer direkt an der Wasserkante der Weser in der Höhe des Atlantic-Hotels Sail City in Bremerhaven entdeckt und geborgen. Der Zeuge informierte sofort die Polizei. Im Koffer befanden sich zahlreiche Leichenteile einer Frau. Nach den heute vorliegenden Ergebnissen ist sicher, dass es sich bei der Toten um die vermisste Ekaterina Baumann handelt. Die Polizei Bremerhaven und die Staatsanwaltschaft ermitteln in einem Tötungsdelikt zum Nachteil der jungen Frau.

Die Polizei Bremerhaven hat in den vergangenen vier Wochen eine Vielzahl von Maßnahmen eingeleitet, um die vermisste 32-Jährige aufzufinden. Insbesondere der mehrfache Einsatz von Spürhunden, mehrtägige Suchmaßnahmen durch eine Polizeihundertschaft und Studierende der Hochschule für Öffentliche Verwaltung sowie der Einsatz von Drohnen und technischem Gerät in und auf Wasserflächen haben große Aufmerksamkeit erregt. Daneben wurden zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib der vermissten Frau aufgenommen und von der 30-köpfigen Kommission der Polizei Bremerhaven bewertet. Zusätzlich wurden Hinweise in den Befragungen von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten gewonnen, die von den Ermittlern ebenfalls verfolgt wurden. Alle Ansätze und erlangten Kenntnisse und Beweise fließen nun in das laufende Strafverfahren ein.

Die zusammengeführten Beweise und Indizien haben nach dem Auffinden von Ekaterina Baumann zum Erlass eines Haftbefehls gegen den Ehemann der jungen Frau geführt. Dieser wurde nach Beantragung durch die Staatsanwaltschaft Bremerhaven heute vom Amtsgericht Bremerhaven verkündet.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremerhaven bitten zum Schutze der Angehörigen der jungen Frau und vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen darum, sich in der Öffentlichkeit nicht an den Spekulationen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Tathergang zu beteiligen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell