Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Stoppschild missachtet: Pkw wird von Lastwagen erfasst

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde die Beifahrerin in einem Opel bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochvormittag in Bremerhaven-Fischereihafen. Der Fahrer des Pkw war gegen 11.45 Uhr auf der Labradorstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung mit der Straße Am Luneort ein Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein auf der Straße Am Luneort in östlicher Richtung fahrender Lastwagen eines Entsorgungsbetriebs konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Opel. Der Bremsvorgang des vollbeladenen Lkw endete auf einem Grünstreifen neben einer Lagerhalle. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

