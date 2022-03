Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geparkte Fahrzeuge im Visier der Diebe

Bremerhaven (ots)

Nachdem es im Bremerhavener Stadtteil Lehe seit Sonntag, 27. Februar, mehrfach zu Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge gekommen ist, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise und erinnert: Lassen Sie keine Wertsachen in ihren Autos zurück! Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben in der Zeit zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, unbekannte Täter im Bereich der Stedinger Straße die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sonntagabend kam es im Dwarsweg zu einem gleichgelagerten Fall. Hier wurden, unter anderem, zwei Sonnenbrillen aus einem am Friedhof Lehe geparkten Mercedes gestohlen. Am Montag, 28. Februar, meldete sich dann eine weitere Geschädigte bei der Polizei. Auch in ihr geparktes Auto war in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr eingebrochen worden. Nachdem die 76-Jährige ihren Toyota in der Straße Am Fleeth parkte, um den dortigen Friedhof zu besuchen, musste sie bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass die Scheibe der Beifahrerseite zersplittert war und aus dem Fahrzeuginneren ihre Handtasche fehlte. Ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, muss nun in den folgenden Ermittlungen geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/ 953-3221 entgegen.

Die Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen und auch Mobiltelefone sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z.B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

-Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit wie z.B. beim Tanken. - Lassen Sie Ihr Lenkradschloss immer einrasten. - Aktivieren Sie - sofern vorhanden - die Alarmanlage.

Weitere Informationen zum Schutz vor Autoeinbrechern sowie zum technischen Sicherungsmöglichkeiten wie Alarmanlagen oder Lenkradkrallen finden Sie unter www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell