POL-Bremerhaven: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Bremerhaven (ots)

Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 65-jährige Kundin eines Verbrauchermarktes am Samstagvormittag, 26. Februar, in Bremerhaven-Bohmsiel.

Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr hielt sich die Bremerhavenerin im Geschäft an der Straße Bohmsiel auf. Während ihres Einkaufes an der Fleischtheke war die Kundin verwundert, weil sich ihr eine fremde Frau immer wieder näherte. Beim Bezahlen an der Kasse stellte die Geschädigte dann fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Sie äußerte der Polizei gegenüber den Verdacht, dass in der Situation an der Fleischtheke das Portemonnaie entwendet worden sein könne. Die Polizei Bremerhaven ermittelt und sucht Zeugen (0471/953-3321).

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Taschendieben und appelliert: Besonders bei den geltenden Abstandsregeln sollten Sie misstrauisch werden, wenn sich Ihnen unbekannte Personen zu sehr nähern. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu gelangen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Weitere Tipps und Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

