Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb an Flucht gehindert

Bremerhaven (ots)

Nachdem am Samstagvormittag, 26. Februar, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde ein 40-Jähriger versucht hatte Lebensmittel aus einem Verbrauchermarkt zu stehlen, konnte er von Angestellten gestoppt und der Polizei übergeben werden. Der Ladendetektiv beobachtete den Bremerhavener dabei, wie dieser sich unter anderem Milch und Müsli in seine Einkaufstasche steckte und anschließend versuchte das Geschäft an der Schiffdorfer Chaussee zu verlassen, ohne seinen Einkauf zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter sprachen daraufhin den Mann an. Doch anstatt ins Büro zu folgen, um dort den Vorfall zu klären, ergriff der Täter die Flucht. Dabei hatte er jedoch die Rechnung ohne das engagierte Personal gemacht: Diesen gelang es den Dieb auf dem Parkplatz einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Da der Täter bereits ein Hausverbot für den Verbrauchermarkt hatte, erwartet ihn nun, neben einer Strafanzeige wegen Räuberischen Diebstahls, auch noch eine Anzeige wegen Hausfriedenbruchs.

