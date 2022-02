Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nächtliches Klopfen an der Fensterscheibe - Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht zum heutigen Freitag, 25. Februar, wurde im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde eine Familie aus dem Schlaf gerissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand klopfte gegen 4.00 Uhr ein noch unbekannter Mann mehrfach gegen ein zur Lothringer Straße gelegenes Fenster der Erdgeschosswohnung. Der in diesem Zimmer schlafende Junge wachte auf und bemerkte den draußen stehenden Mann, der versuchte, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Daraufhin öffnete das Kind den Fensterflügel. Das bekamen auch die Eltern mit. Als die Erwachsenen das Kinderzimmer betraten, konnten sie nur noch sehen, wie ein Mann auf der Straße davonrannte. Was die Absicht der Person war, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können oder Haushalte im Stadtteil, bei denen es in zurückgelagerter Zeit zu ähnlichen Vorfällen gekommen ist. Hinweise werden bei der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471 / 953-4444 entgegengenommen.

