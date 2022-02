Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto erfasst Frau in Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Eine 57 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Geestemünde schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überquerte die Frau am Dienstag, 22. Februar, gegen 18.50 Uhr die Kreuzung Schillerstraße/An der Mühle. Ein aus der Schillerstraße kommender Mercedes-Fahrer, der in östlicher Richtung in die Straße An der Mühle abbog, erfasste die Frau und ihr Fahrrad. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde nach Erstversorgung vom Notarzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Personen im Pkw blieben unverletzt. Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten, sich unter 0471/953-3167 zu melden.

