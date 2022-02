Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nur einen Radbolzen und keinen Führerschein

Bremerhaven (ots)

Mit gravierenden Mängeln am Fahrzeug und ohne gültige Fahrerlaubnis war am gestrigen Dienstag, 22. Februar, ein Autofahrer im Bremerhavener Stadtteil Lehe unterwegs. Weil der Jugendliche beim Einparken gegen ein anderes Auto stieß, riefen Anwohner der Fritz-Reuter-Straße die Polizei. Die Beamten mussten dann feststellen, dass der erst 15-jährige Bremerhavener für den Seat Marbella gar keine Fahrerlaubnis besaß. Das war aber nicht das einzige Problem des jungen Mannes. Das Auto befand sich in einem dramatischen Zustand: Das Vorderrad war mit nur einem Radbolzen befestigt, der Unterboden völlig verrostet und die Motorhaube lag unbefestigt auf dem Fahrzeugrahmen, sodass sie einfach hätte runterfallen können - und das waren nur die auf den ersten Blick ersichtlichen Mängel. Die Spritztour endete für den Fahrer mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und für das Auto auf einem Abschleppwagen. Es wurde durch die Beamten aus dem Verkehr gezogen und muss in den nächsten Tagen durch eine Kfz-Prüfstelle technisch untersucht werden.

