Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Offener Haftbefehl: Glühlampen-Dieb landet hinter Gittern

Bremerhaven (ots)

Fünf Glühlampen, zwei LED-Lampen, Batterien, eine Fernbedienung... Unter seiner Bekleidung hatte ein mutmaßlicher Ladendieb eine stattliche Anzahl unterschiedlicher Waren versteckt. Das war dem Mitarbeiter eines Baumarktes in Bremerhaven-Geestemünde nicht unbemerkt geblieben, sodass er am heutigen Mittwoch, 23. Februar, gegen 8.15 Uhr die Polizei alarmierte. Der 41-jährige Tatverdächtige gab die Absicht zu, die Artikel aus dem Geschäft stehlen zu wollen. Kurz zuvor hatte er bereits einen Akku-Fensterwischer in einen Rucksack gesteckt und diesen durch die Kassenzone gebracht, ohne zu bezahlen, und den Rucksack in einem Schließfach deponiert. Da es sich hierbei um einen bereits verübten Diebstahl handelte, wurden zwei Strafanzeigen gegen den 41-Jährigen gefertigt. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den Ladendieb ein offener Haftbefehl vorlag, sodass die Beamten ihn festnahmen und in die Gewahrsamszelle brachten.

