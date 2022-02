Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher haben es auf Metall abgesehen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag, 22. Februar, haben unbekannte Täter versucht, auf einem Firmengelände an der Dorschstraße im Bremerhavener Fischereihafen Kupferrohre zu entwenden. Dabei verschafften sie sich kurz nach Mitternacht gewaltsam Zugang zu dem Firmengelände des Altmetall-Betriebs und bemühten sich, die Rohre abzutransportieren. Offenbar wurden sie dabei gestört und konnten beim Eintreffen der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Wer in der betreffenden Zeit Auffälliges an den Straßen An der Packhalle IX/Eisteichstraße/Dorschstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

