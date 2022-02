Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beißerei zwischen zwei Hunden

Bremerhaven (ots)

Als am gestrigen Vormittag, 21. Februar, gegen 8.30 Uhr ein Bremerhavener mit seinem Hund auf einem kleinen Weg südlich der Straße Am Oberhamm spazieren ging, begegnete er hier einer Frau mit einem Schäferhund an der Leine. Dieser riss sich plötzlich los und attackierte den Hund des 20-Jährigen an. Um den Angriff zu unterbinden, wirkte der Mann derart auf das Tier ein, dass es verletzt wurde und zu seiner Besitzerin zurücklief. Ohne weiter miteinander zu sprechen, verließen beide Parteien den Ort des Geschehens. Das Wissen, ein Tier verletzt zu haben, ließ den Mann jedoch nicht zur Ruhe kommen. Darum suchte er das Polizeirevier auf, um sich hier selbst anzuzeigen. Nun sucht die Polizei Bremerhaven die Spaziergängerin mit dem Schäferhund sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0471 / 953-3321 entgegengenommen.

