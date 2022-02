Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kupferrohr als Objekt der Begierde

Bremerhaven (ots)

Am Freitag, 18. Februar, stellte ein Bremerhavener Immobilienbesitzer fest, dass gleich aus zwei seiner Häuser im Stadtteil Lehe Kupferrohre gestohlen wurden. Erst rief der Mann gegen 9.30 Uhr die Polizei, weil er einen Einbruch in eines seiner an der Stresemannstraße gelegenen Objekte bemerkt hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus dem leerstehenden Haus diverse Kupferrohre, Kabel und eine Kreissäge entwendet. Gegen Mittag zeigte der 68-Jährige dann den nächsten Einbruch bei der Polizei an. Auch aus dem benachbarten und ebenfalls nicht bewohnten Gebäude wurden Kupferrohre gestohlen. Bereits kurz zuvor waren Polizeibeamte im Tatortbereich auf einen Mann aufmerksam geworden, der mit Kupferrohren im Gepäck die viel befahrende Straße entlangspazierte. Ob ein Zusammenhang zu den beiden Taten besteht, muss nun in den laufenden Ermittlungen geklärt werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell