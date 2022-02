Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sperrung der Autobahnausfahrt Bremerhaven-Zentrum am Sonntag

Bremerhaven (ots)

Am Sonntag, 20. Februar 2022, wird auf der Autobahn 27 in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr in Fahrtrichtung Cuxhaven die Ausfahrt der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die eingerichtete Umleitung über die Ausfahrt Bremerhaven-Geestemünde durch das Stadtgebiet zu nutzen. Hintergrund der Maßnahmen sind dringend durchzuführende Baumfällarbeiten im Bereich der Ausfahrt. Die Sperrung beschränkt sich ausschließlich auf die Ausfahrt der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Fahrtrichtung Cuxhaven. Die Autobahnauffahrt und -abfahrt in Fahrtrichtung Bremen sowie die Fahrbahnen der A 27 in beide Fahrtrichtungen sind von der Sperrung nicht betroffen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell