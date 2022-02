Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau auf offener Straße mit Faustschlag verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat nach Erkenntnissen der Polizei am Donnerstag, 17. Februar, einer Frau auf offener Straße ins Gesicht geschlagen und sie darüber hinaus beleidigt. Die Polizei (0471/953-3221) bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise. Die Geschädigte und der mutmaßliche Täter waren gegen 12.15 Uhr zwischen den Haltestellen "Rickmersstraße" und "Goethestraße" in einem Linienbus mit Fahrtrichtung Wulsdorf aufeinandergetroffen. Der Mann soll lautstark telefoniert und dabei sehr unflätige Begriffe benutzt haben. Die Frau habe ihn sodann gebeten, dies zu unterlassen, weil auch Kinder in dem Bus säßen. Daraufhin habe der männliche Fahrgast die Frau angepöbelt haben. An der Bushaltestelle "Goethestraße" verließ die Frau den Bus und wurde von dem Beschuldigten auf dem Gehweg der Rickmersstraße verfolgt. Dabei soll dieser die Frau beleidigt haben. Kurz darauf schlug er der Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich dann in Richtung Hafenstraße. Das Opfer wurde dabei verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter wegen Körperverletzung und Beleidigung. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden.

