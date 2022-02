Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

In einem Fall von Unfallflucht bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Dienstag, 14. Februar, gegen 12.15 Uhr rangierte nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Langener Landstraße in Bremerhaven-Lehe. Dabei fuhr sie rückwärts auf einen Toyota auf, dessen Fahrerin gerade in eine Parklücke einparken wollte. Es entstand Sachschaden am Toyota. Die Fahrerin des dunklen Kleinwagens verließ nach der Kollision zügig den Discounter-Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3113 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell