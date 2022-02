Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hunde suchen nach weiteren Spuren

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Im Fall der vermissten Ekaterina Baumann aus Bremerhaven-Wulsdorf hat die Ermittlungsgruppe der Polizei heute auf die Hilfe von Suchhunden aus Niedersachsen zurückgegriffen. Die Polizeibeamten aus den Polizeidirektionen Braunschweig, Osnabrück und Lüneburg haben mit ihren vierbeinigen Kollegen einen durch die Ermittlungen bekannt gewordenen Ort abgesucht, an dem sich die 32-jährige Vermisste häufiger aufgehalten haben soll.

Die eingesetzten Polizisten der Ermittlungsgruppe Ekaterina konnten den möglichen Rückzugsort der jungen Frau durch die umfangreichen und intensiven polizeilichen Maßnahmen identifizieren. Die kurzfristig anberaumte Suchmaßnahme am heutigen Vormittag dauerte mehrere Stunden. Die eingesetzten Hunde der Polizei Niedersachsen haben den für sie anstrengenden Einsatz nach Vorgabe der Ermittlungsgruppe durchgeführt. Die Auswertung der Suche dauert an. Die Ermittlungsgruppe erhofft sich neue Hinweise auf den Verbleib von Frau Baumann.

Die von der Polizei Bremerhaven eingesetzte Ermittlungsgruppe nutzt bei der Suche nach der vermissten Frau alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Dazu zählte in den zurückliegenden Tagen auch der Einsatz von technischem Gerät wie z.B. die Nutzung von Booten und einer Drohne mit Wärmebildkamera. Die Ermittlungen in der Vermisstensache orientieren sich an den Vorgaben einer konkreten Polizeidienstvorschrift und gehen in alle Richtungen. Damit werden auch Unglücksfälle, eine Hilflosigkeit oder die Möglichkeit, dass die vermisste 32-jährige Frau Opfer eine Straftat geworden ist, von den Ermittlern nicht ausgeschlossen.

Die Polizei Bremerhaven bittet weiterhin alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu Aufenthaltsorten oder Kontaktpersonen der 32-jährigen Ekaterina Baumann geben können, dies der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 oder per E-Mail (kdd@polizei.bremerhaven.de) mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell