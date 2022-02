Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beschädigung an Friedhofskapelle

Bremerhaven (ots)

Bisher noch unbekannte Täter haben ein Fenster der Kapelle auf dem Friedhof in Bremerhaven-Wulsdorf beschädigt. Die betroffene Fensterscheibe befindet sich auf der Nordseite des Gebäudes. Die Tat muss nach ersten Ermittlungen der Polizei in der Nacht zu Mittwoch, 16. Februar 2022, erfolgt sein. Wer Hinweise zum Tatablauf oder zu den Tätern geben kann wird gebeten, diese an die Polizei Bremerhaven telefonisch unter 0471/953-4444 oder per E-Mail an kripo.ze@polizei.bremerhaven.de weiterzugeben.

