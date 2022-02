Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 32-Jährige weiterhin vermisst

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven fahndet weiterhin mit Nachdruck nach der vermisst gemeldeten 32-jährigen Ekaterina Baumann aus Bremerhaven-Wulsdorf. Der letzte Kontakt zur Vermissten bestand am Abend des 4. Februar 2022. Frau Baumann ist etwa 1,63 m groß, von normaler Statur, hat längere braune Haare und spricht deutsch und russisch. Das aktuelle Foto der jungen Frau wurde am Tag Ihres Verschwindens aufgenommen. Es ist durchaus möglich, dass Frau Baumann zuletzt mit der dort abgebildeten Jacke bekleidet war.

Die umfangreichen polizeilichen Maßnahmen werden von der 30-köpfigen Ermittlungsgruppe "Ekaterina" geführt. Die eingesetzten Ermittler werden anlassbezogen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der gesamten Behörde unterstützt. Auch die Polizei Niedersachsen ist in die Suche nach der Vermissten eingebunden. Die Ermittler gehen den zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nach und versuchen weitere Aufenthaltsorte und Kontaktpersonen von Ekaterina Baumann zu identifizieren. Sobald sich neue Hinweise ergeben, werden die polizeilichen Maßnahmen auf diese ausgedehnt. Bei der Suche, insbesondere an bekannten Aufenthaltsorten, Laufstrecken und im Umfeld der Betroffenen, setzt die Polizei unter anderem speziell ausgebildete Spürhunde ein. Trotz der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen und den zahlreichen Tipps aus der Bevölkerung konnten bisher keine konkreten Hinweise zum Verbleib der jungen Frau erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an und gehen in alle Richtungen.

Die Polizei Bremerhaven ist beeindruckt von der hohen Anteilnahme und der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Die Ermittlungsgruppe bittet in diesem Zusammenhang darum, die Privatsphäre der Vermissten und ihrer Familie zu achten und keine Spekulationen oder Vermutungen zum Verbleib oder zum Privatleben von Frau Baumann in der Öffentlichkeit zu äußern. Wer die 32-jährige Ekaterina Baumann gesehen hat, sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann oder über sonstige relevante Informationen zu ihrer Person, ihrem Verbleib oder ihrem Umfeld verfügt, wird gebeten, dies der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 oder per E-Mail (kdd@polizei.bremerhaven.de) mitzuteilen.

