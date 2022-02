Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Piepton weckt Anwohner der Eupener Straße

Bremerhaven (ots)

Ein lautes Piepen ließ in der Nacht zum heutigen Mittwoch mehrere Anwohner der Eupener Straße in Bremerhaven-Lehe aus dem Schlaf schrecken. Gegen 1.30 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Auch die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten den Ton, der mutmaßlich von einem Rauchmelder stammte, wahrnehmen und zogen die Feuerwehr hinzu. Tatsächlich war aber nicht zu lokalisieren, bei wem genau es jetzt piepte. Nachdem die Einsatzkräfte diverse Mehrfamilienhäuser überprüft hatten, stand gegen 2.15 Uhr endlich fest, aus welcher Wohnung das Geräusch kam. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung öffnete auf Klingeln und Klopfen hin die Tür und ließ die Beamten ein. Der abgelaufene Rauchmelder lag auf einer Fensterbank am geöffneten Fenster. Ein Feuer oder anderweitige Gefahren konnten nicht ausgemacht werden. Warum der Rauchmelder längere Zeit piepend am Fundort gelegen und die Bewohnerin ihn nicht selbst deaktiviert hatte, war nicht aufzuklären. Die Feuerwehr schaltete das Gerät aus.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell