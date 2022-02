Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diensthund Ivo spürt Einbrecher auf - Später verletzt der Tatverdächtige einen Polizeibeamten

Bremerhaven (ots)

Keine Chance, sich zu verstecken, hatte am späten Montagabend, 14. Februar, ein mutmaßlicher Einbrecher in einer Kindertagesstätte in Bremerhaven-Mitte: Die Spürnase von Polizeihund Ivo erschnüffelte den Mann, der sich unter Kleidungsstücken verborgen hatte. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei zu dem Kindergarten an der Dresdener Straße gerufen. Dort hatte der Einbruchsalarm ausgelöst. Während andere Polizeikräfte das Gebäude umstellten, betraten zwei Diensthundeführer der Bremerhavener Polizei mit ihren vierbeinigen Kollegen die Räumlichkeiten. Nur wenige Augenblicke später spürte Diensthund Ivo den mutmaßlichen Einbrecher in einem Garderobenraum auf. Dort hatte sich der Tatverdächtige unter Kleidungsstücken und anderen Gegenständen versteckt. Die zwei Diensthunde verbellten den mutmaßlichen Täter, der sich daraufhin festnehmen ließ. Daraufhin wurde der 24-Jährige zur Identitätsfeststellung ins Polizeigewahrsam gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen begann der Mann, massiven Widerstand gegen die Polizeibeamten zu leisten. Unter anderem trat er um sich, warf seinen Körper hin und her, spuckte fortwährend auf den Boden und randalierte später auch in der Gewahrsamszelle. Ein Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt. Um zu verhindern, dass der höchstaggressive Beschuldigte den Beamten weitere Verletzungen zufügt, mussten ihm zeitweise Hand- und Fußfesseln angelegt sowie eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Den 24-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen gewalttätigen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

