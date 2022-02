Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Suche wird fortgesetzt: Wer kann Hinweise geben?

Bremerhaven (ots)

Die Suche nach der vermisst gemeldeten 32-jährigen Ekaterina Baumann aus Bremerhaven-Wulsdorf wird fortgesetzt. Die Polizei bittet weiterhin um Unterstützung im Fall der vermissten Frau.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen werden von einer Ermittlungsgruppe im für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariat der Polizei Bremerhaven koordiniert. Am vergangenen Wochenende hat die Polizei umfassende Suchmaßnahmen in der Stadt und an bekannten Aufenthaltsorten nach der Vermissten durchgeführt. Daneben wurden die Familienangehörigen sowie Freunde und Bekannte der jungen Frau von den Ermittlern befragt, um ergänzende Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten oder zu weiteren Kontaktpersonen zu erhalten. Zusätzlich werden die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung, die nach der öffentlichen Suche bei der Polizei eingegangen sind, bearbeitet. Bisher blieb die Suche nach der Vermissten trotz der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen ohne Erfolg.

Wer die 32-jährige Ekaterina Baumann gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, diese der Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 oder per E-Mail (kdd@polizei.bremerhaven.de) mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell